Escl. Ds Sudtirol: «Palermo non siamo in vacanza. Casiraghi? Siamo di passaggio»

«Venerdì scenderemo in campo per chiudere al meglio la stagione. Probabilmente ci sarà una buona cornice di pubblico e vogliamo salutare i nostri tifosi nel miglior modo possibile. Sicuramente non avremo la testa alle vacanze. A quelle penseremo dopo la partita di venerdì». Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com del direttore sportivo del Sudtirol Paolo Bravo, in vista della partita di venerdì contro i rosanero.

Più forte la soddisfazione per la salvezza raggiunta o il rammarico per i play-off mancati?

«La felicità per aver raggiunto la salvezza è grandissima. Si tratta di un risultato da queste parti non ordinario ma straordinario. È logico che un po’ di rammarico per non essere saliti sul treno play-off c’è, considerato che a Pisa avevamo la partita in pugno».

Crede nella crisi del Palermo?

«L’organico dei rosanero è di livello e credo che quest’anno abbiano gettato le basi per qualcosa di grande. La società è solida e ha risorse importanti e credo sia solo questione di tempo. Bisogna avere fiducia e pazienza, i risultati arriveranno».

Quanto sarà difficile trattenere Casiraghi?

«Parliamo di un giocatore che va per i trentadue anni protagonista di un campionato importante e destinato ad attirare su di se le attenzioni di squadre di livello. Il Sudtirol è sempre un club di passaggio, nell’accezione positiva del termine. In questa dimensione se un giocatore riceve delle richieste che soddisfano sia lui che la società, c’è quasi l’obbligo di sedersi a parlare. Ritengo infatti corretto concedere le opportunità a chi fa bene. È chiaro che si devono incastrare quei fattori che possano generare la felicità e soddisfazione di tutti gli attori in causa».

Da addetto ai lavori che idea si è fatto dei prossimi play-off?

«Le squadre che al momento stanno meglio sono Venezia e Catanzaro. A questo mini torneo partecipano formazioni con valori importanti e arrivarci con una buona condizione di forma può risultare determinante. Per lo spessore dell’organico il Palermo se trova la giusta alchimia può anche vincere i play-off».