Italia U21, il Palermo celebra l’intervento di Desplanches contro la Lettonia: “Che parata” (VIDEO)

Sebastiano Desplanches è sceso in campo con l’Italia U21 nel match contro la Lettonia valevole per le qualificazione agli Europei. Il portiere rosanero si è reso protagonista con un ottimo intervento nei primi minuti della gara. Il suo gesto tecnico non è passato inosservato, tanto che il Palermo l’ha celebrato postandolo sui social: “Che parata”.

Continue Reading