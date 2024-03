Italia U21, Ghilardi: «Fatto il massimo per non prendere gol dalla Lettonia»

L’Italia U21 ha vinto 2 a 0 contro la Lettonia nel match valevole per le qualificazioni agli Europei. Porta inviolata per il portiere del Palermo Sebastiano Desplanches, autore di un intervento prodigioso a inizio gara.

Il difensore azzurrino Daniele Ghilardi ha rilasciato le seguenti parole alla Rai nel post-partita:

«Abbiamo fatto il massimo per non subire gol e ci siamo riusciti. La Lettonia è una buona squadra, siamo rimasti concentrati per ridurre quasi a zero le loro occasioni. Vittoria importante, l’obbiettivo è di vincerle tutte per arrivare primi nel girone. Siamo una squadra che cerca di giocare dal basso e deve partire da noi, il mister ci chiede di giocare palla a terra e di cercare scambi veloci».