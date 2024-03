Nedelcearu-Romania, gioia smorzata

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Romania e su Nedelcearu tagliato dai convocati.

Una gioia… smorzata, quella che sta provando il difensore del Palermo, Nedelcearu. Protagonista a suon di presenze e anche con due gol all’attivo, il centrale rosanero si è meritato dopo diversi mesi la convocazione con la propria Nazionale, la Romania, per le amichevoli previste in queste due settimane di sosta, quella giocata ieri contro l’Irlanda del Nord e quella che si giocherà martedì contro la Colombia.

Gioia e soddisfazione per il numero 18 del Palermo, quindi, per essere tornato nel giro della selezione maggiore che, tuttavia, è stata frenata dalla decisione da parte del commissario tecnico Iordanescu. L’iniziale lista di 27 calciatori convocati per affrontare queste due amichevoli, infatti, è stata ridotta a 26 per via dell’esclusione proprio del centrale rosanero.

Restano da capire le motivazioni di questo taglio, se solo di natura tecnica o anche fisica, visto che Nedelcearu era uscito malconcio dal match di campionato contro il Venezia. Tuttavia, pare che la motivazione sia solamente di natura tecnica visto che il centrale del Palermo aveva risposto regolarmente alla chiamata. Confermati invece gli altri cinque calciatori rumeni provenienti dalle squadre italiane: Marin del Pisa, Mihaila e Man del Parma, Marin dell’Empoli e infine l’ex Palermo Puscas del Bari.