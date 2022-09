L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’impegno di oggi del Palermo contro il Nottingham.

Non sarà il Nottingham Forest delle grandi occasioni, quello che oggi pomeriggio scenderà in campo all’Etihad Campus per l’allenamento congiunto col Palermo. Sono infatti dodici i calciatori della prima squadra assenti per le convocazioni delle rispettive nazionali, in questa settimana di break.

I Garibaldi (cosi chiamati per la maglia rossa, come la divisa dei Mine) arriveranno oggi a Manchester senza il portiere Henderson, convocato dalla nazionale maggiore inglese, i ne gallesi Johnson, Williams ed Hennessey, lo scozzese McKenna, l’ex atalantino Freuler (chiamato dalla nazionale maggiore della Svizzera), il brasiliano Renan Lodi, il nigeriano Awoniyi, i senegalesi Nikhate e Kouyatt, più gli ivoriani Boly e Auden

Tutte assenze certe per il Nottingham, che dovrà fare a meno anche del centrocampista Gibbs-White (convocato dall’under 21 inglese e costretto a rinunciare per infortunio) e dell’attaccante Dennis, anch’egli fermo ai box per problemi fisici. Inoltre, non saranno disponibili nemmeno sei giocatori dell’Academy, the dunque non potranno andare a rimpolpare un organico di per se decimato dalle nazionali: Taylor e Donnelly sono nell’under 21 dell’Irlanda del Nord, McDonnell nell’under 19 nordirlandese, Oli Hammond nell’under 21 gallese, mentre il fratello Ben e nell’under 19 insieme ad Hanks.