L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla richiesta della serie B alla Figc.

Il contributo dei club di Serie A per i club delle altre leghe potrebbe essere utilizzato a favore di altre federazioni e la Lega B lancia un grido d’allarme per far si che le proprie società non perdano la quota di mutualità. «Un provvedimento che va a minare il futuro delle categorie professionistiche inferiori del calcio e in particolare quei soggetti che formano e valorizzano i giovani è quanto si legge in una nota in merito a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2021.

«Oggi i proventi della commercializzazione dei diritti audiovisivi della Serie A alimentano lo sviluppo dei settori giovanili – prosegue la nota – ma anche gli investimenti per gli impianti sportivi. Sottrarle a queste finalità significa, pertanto, compromettere il futuro di questo sport. II rischio di default, poi, e ancora più alto in un momento in cui le proprietà soffrono per la crisi economica egli elevati costi dell’energia ai quali non sono state date risposte decisive nemmeno con ii recente decreto aiuti. La LnpB ha sin da subito manifestato la necessità di un intervento in sede legislativa per scongiurare il grave danno che questa norma porterebbe. Ora alla Federazione chiede di fare la sua doverosa pane con un intervento deciso e risolutivo