L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle parole rilasciate ieri da Mirri in ritiro a Manchester.

Il futuro è adesso. Lo è per il Palermo anche solo toccando con mano ciò che avviene alla base di Manchester. Perché tutto ciò che riguarda i rosanero, ormai, parte da lì. E Dario Mirri, che fa da collante tra l’anima palermitana e la “galassia” City, vuole continuare a guardare avanti:

«Non si può non riconoscere che abbiamo tutto: competenze, capacità finanziarie ed esperienza di una società che segue dodici squadre in giro per il mondo. Qualsiasi attività legata al calcio è studiata con grande attenzione, noi vogliamo arrivare in serie A e questo è l’obiettivo. Quanto tempo ci voglia, oggi, non lo sappiamo con certezza. Stiamo facendo di tutto e non ci manca per vincere».