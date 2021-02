Nuova pista ciclabile a Palermo, la pista andrà da Viale Campania a Viale Praga.

Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, L’itinerario ha già visto quindi stringere le carreggiate in via Villafranca, via Mattarella, via Leopardi, via Boris Giuliano e da ieri gli operai sono in viale Campania, per poi continuare in viale Emilia, via Ausonia, via De Gasperi e capolinea via Praga. In tutto saranno circa 3,8 kilometri di pista ciclabile.