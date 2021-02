Blitz antidroga a Palermo, secondo quanto riporta “Gds.it”, è di 8 arresti e 3 denunce il bilancio dei controlli antidroga nell’ultima settimana a Palermo e in provincia da parte dei carabinieri. Il quantitativo totale di sostanza stupefacente sequestrata è di 35 grammi di cocaina, circa un chilo e mezzo di hashish e un chilo e 300 grammi di marijuana. La droga è destinata al campionamento e all’analisi a cura del competente Laboratorio del Comando Provinciale di Palermo.

Il denaro contante sequestrato, ritenuto provento dell’attività di spaccio, ammonta complessivamente a quasi 1.400 euro.





In particolare, i carabinieri di Borgetto hanno arrestato G.G., 31enne partinicese, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di quasi 900 grammi di marijuana e 185 euro in contanti, verosimilmente provento dello spaccio, nonché di una rivoltella priva di marca e matricola perfettamente funzionante.

Il giovane è stato condotto alla casa circondariale “Lorusso-Pagliarelli” in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.