«Da una parte avremmo voluto giocare subito per metterci alle spalle il periodo no e dimenticare quanto prima gli ultimi risultati. Dall’altra però avremo la possibilità di conoscerci meglio con il nuovo mister sia sotto il profilo personale che tattico. Con il Nola non è stato oggettivamente possibile.

Sfida col Monterosi? E’ la nostra grande occasione. Arriveremo a questa gara attardati come era lo scorso anno col Palermo. Faremo di tutto per ripetere quel tipo di partita e ripartire. C’è meno tempo perché già simo al girone di ritorno, non possiamo più sbagliare». Queste le parole del capitano del Savoia, Ciro Poziello, rilasciate ai microfoni di “Solosavoia.it” in merito al match con il Monterosi, decisivo come la gara contro il Palermo di l’anno scorso.