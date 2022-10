L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che può tirare un sospiro di sollievo per Elia.

Corini tira un sospiro di sollievo per Elia. L’ecografia a cui si è sottoposto ieri l’esterno non ha evidenziato lesioni ne ai legamenti, ne al menisco del ginocchio destro, per il quale e uscito dal campo dolorante sabato scorso nel match col Südtirol. Il numero 77 del Palermo resta precauzionalmente fuori alla ripresa degli allenamenti e almeno fino a domani svolgerà un programma di lavoro differenziato, ma le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno per capire se ci sarà o meno la possibilità di averlo a disposizione per la trasferta di Terni dove però dovrebbe esserci. Non e nemmeno detto the non possa essere in campo dal primo minuto con la Ternana e questo anche se salterà le prime sedute col gruppo. L’importante, per lui e per i rosanero, e aver escluso ogni possibile complicazione dopo la botta rimediata durante l’ultima partita di campionato.