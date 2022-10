L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui marcatori del Palermo che finora sono stati solo 4.

Brunori, Elia, Valente e Segre. Per il resto, basta. Il Palermo ha una batteria di marcatori tra le più scarne di tutta la Serie B, con soli quattro giocatori andati a segno in campionato finora. L’elenco non si allarga nemmeno se si prende in considerazione la Coppa Italia, dato che pure in quel caso l’unico a timbrare il cartellino e stato Brunori. Se la dipendenza dal proprio capocannoniere e ormai coca nota, l’impossibilita di trovare alternative in zona gol sta diventando un problema grave.

La sfortuna cista mettendo del suo, dato che Soleri e Di Mariano sono stati fermati dai legni e the Vido ha provato a sbloccarsi contro il Südtirol, ma non mancano le occasioni sprecate malamente in situazioni favorevoli. Sta di facto the oggi, Cori ni, si ritrova con soli quattro marcatori in squadra e di questi, solo uno e an-dato a segno più volte, mentre gli al-tri sono tutti fermi ad una sola realizzazione in campionato. L’ultimo «primo» gol è stato quello di Segre con l’Ascoli, ininfluente ai fini del risultato finale (il Palermo perse comunque per 2-3 con i marchigiani), ma utile a dare la scossa ad una squadra che stava pian piano inserendo gli ultimi innesti provenienti dal mercato. Il centrocampista era tra questi e da subentrato – altra non dolente per i rosa, i gol dalla panchina – riuscì a trovare la rete al suo esordio in rosanero.