L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Valente possibile titolare contro la Ternana.

Senza Elia, o meglio, con la prospettiva di non poter puntare sin da subito su Elia, in Umbria si dovrebbe rivedere Valente tra i titolari sulla fascia destra, a prescindere dal modulo (sia che si torni al 4-3-3, sia che si confermi il 4-2-3-1). Per il resto, Corini può contare sull’intera rosa, includendo anche Bettella e Saric.

II primo è stato tenuto precauzionalmente fuori dall’elenco dei convocati per l’incontro col Südtirol, a causa di problemi muscolari accusati nel ritiro di Manchester alla vigilia del test col Nottingham Forest. II secondo, invece, è rientrato affaticato dagli impegni con la nazionale della Bosnia (con cui ha esordito una settimana fa) e il tecnico ha preferito non forzare un suo rientro, neanche a gara in corso, pur avendolo provato nella seduta di giovedì come trequartista centrale alle spalle di Brunori. Proprio perché non è rientrato a Palermo al top della condizione, però Corini gli ha dapprima preferito Floriano, per poi non inserirlo in campo nemmeno in corso d’opera.