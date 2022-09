L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo in ritiro a Manchester e riporta un’intervista a Gardini.

Beh, quest’estate voi ci avete dato sotto… «Ma venivamo dalla Lega Pro, dovevamo fare una squadra per consolidare la B: era un dazio da pagare, il salto di categoria. Gli azionisti hanno investito bene. E sottolineo che il presidente Mirri ha fatto il miracolo più grande, salvare il club e portarlo dalla Serie D alla B in 3 anni. Dimostrando passione, voglia, attaccamento».

Prossimi passi: il nuovo centro sportivo? «I lavori a Torretta partono a metà ottobre, due campi in erba naturale, un complesso edilizio di 1800 mq, un primo investimento per la prima squadra, con gli anni ci allargheremo per il vivaio».

Stadio del Comune, quanto la politica può limitare? «Dobbiamo superare questi luoghi comuni e lavorare tutti per dare valore allo stadio. Palermo ha la sua forte identità, dobbiamo sviluppare un business che abbia valore per tutti. E non porci l’alibi della politica, ma lavorare per cambiare».