L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo in ritiro a Manchester e riporta le parole di Gardini.

E aiuta avere il City alle spalle. «Nessun’altra squadra del gruppo ha un patrimonio di fan come il nostro. Quindi si deve far capire alle persone che facciamo sforzi per renderli felici. Il tifoso vuole il massimo impegno. Noi lo mettiamo anche come società. Ha detto l’a.d. del gruppo Ferran Soriano che ci vuole stabilità ma non possiamo nascondere che il loro sbarco a Palermo punti alla Serie A. Non sappiamo quando, più bravi saremo prima faremo. Ma ora a Palermo nessuno è di passaggio, si vogliono creare situazioni durature. Noi dobbiamo lavorare sulle idee perché non sono solo i soldi che producono i risultati. Spendere sì e per quanto? Nel 2003 avevamo tre club italiani in semifinali di Champions e ora? E’ importante avere professionalità, qualità, competenza, credibilità e poi un po’ di… fortuna».

Quindi, quest’anno in primis la salvezza. «Il percorso è segnato, dobbiamo solo avere pazienza e capire come arrivare all’obiettivo finale, la A. La crescita deve essere costante. E tutti i settori della società – sportivo, finanziario, marketing, comunicazione – devono crescere simultaneamente. In Italia invece si pensa solo al mercato».