Parte il rush finale, tra una mese esatto al “Renzo Barbera” sorgerà il “Palermo Museum” che racconterà 120 anni di storia dei colori rosanero. Quest’oggi presso l’impianto di viale del Fante, infatti, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione in vista dell’inaugurazione che avverrà tra 30 giorni.

Dalla nascita di 120 anni fa, fino alla storia più recente, passando anche per gli episodi più amari come le 6 volte in cui il Palermo è fallito ed è stato radiato. Ma non solo. Il museo vedrà anche un lato interattivo per i tanti tifosi rosanero che lo visiteranno. Un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati del Palermo, un fulcro culturale che richiamerà anche i tanti turisti che ogni anno visitano il capoluogo. Un museo pensato per raccontare, non solo il Palermo ma anche Palermo.

Così è stato presentato il progetto chiamato “Palermo Museum”, dalle parole di Giovanni Tarantino, giornalista palermitano nonché coordinatore scientifico del museo, il quale ha svelato in anteprima alcune “chicche” che vedremo in mostra a partire dal 1° novembre: «Il museo, già in fase di allestimento, poggia su due capi saldi: il materiale inedito che verrà esposto e soprattutto anche il modo in cui abbiamo raccolto questo materiale». I cimeli che verranno esposti al museo, infatti, provengono per gran parte da tifosi e da familiari di vecchie glorie rosanero che hanno deciso di donare alla società pezzi di storia dei colori rosanero.

«La forza di chi ci ha consentito di realizzare questo museo è una delle basi su cui si fonda il progetto – ha dichiarato Tarantino – C’era tanto scetticismo all’inizio sul materiale che ci sarebbe pervenuto. Invece la gente ci ha risposto con tanto entusiasmo e con tantissima qualità di materiale. Su tutti abbiamo ricevuto dei cimeli dalla famiglia di Ettore Banchero, un attaccante di Alessandria che ha vestito i colori rosanero negli anni ’30. I suoi nipoti, infatti, ci hanno donato delle cartoline inedite, di cui neanche i collezionisti sapevano l’esistenza».

Per l’occasione è stato presentato anche quello che sarà il logo rappresentativo del “Palermo Museum”. Un logo realizzato dall’agenzia Gomez e Morticia”, che raffigura il “Barbera”. «Il museo – ha concluso Tarantino – servirà per raccontare 120 anni di storia squadra e città. All’interno ci saranno delle postazioni particolari altamente tecnologiche».

Appuntamento dunque al 1° novembre 2020 per l’inaugurazione.