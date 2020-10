Non solo Cosenza sulle tracce di Gennaro Borrelli, giovane attaccante del escara.

Su di lui, infatti, secondo quanto riportato da “Pescarasport24.it”, ci sarebbe anche il Catanzaro, avversario del Palermo nel girone C di serie C.

Trattativa complicata per i catanzaresi, vista soprattutto la volontà del giocatore di restare in Serie B trasferendosi in un club che possa garantirgli il giusto spazio.