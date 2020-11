Domenica alle ore 15 il Palermo ospiterà il Monopoli nel match valido per la 13^ giornata del campionato di Serie C Girone C.

La gara sarà visibile in chiaro su Antenna Sud canale 85 del digitale terrestre.





La prossima sfida in campionato del Palermo godrà dunque di una doppia copertura televisiva oltre a Eleven Sports.