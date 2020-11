Alle ore 21 il Napoli è sceso in campo per affrontare il Rijeka nella prima gara dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona.

All’ingresso in campo delle squadre i giocatori del Napoli hanno voluto omaggiare l’ex fuoriclasse argentino indossando la maglietta numero 10 di Maradona, panchinari e mister Gattuso compresi. In basso la foto in questione.