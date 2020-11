Attraverso il proprio profilo “Twitter”, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, si è detto contrario alla proposta della Serie B di ridurre il numero di retrocessioni dalla B alla C per disputare il prossimo campionato cadetto a 21 squadre.

Ecco il suo messaggio: “La proposta della serie B: i cambi di format chiedono il consenso delle leghe coinvolte. Ho letto dalle agenzie. Ci vedremo in consiglio federale. Le riforme si fanno ragionando a sistema. Non c’è un campionato nel mondo con numero dispari, si propone 21, fino a ieri 18”. in basso il tweet in questione.