Durante l’edizione odierna di “Striscia la notizia” il duo comico composto da Ficarra e Picone ha messo in scena un simpatico botta e risposta dopo un servizio sulla sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid.

«È normale che i tifosi ci stanno male se non vanno bene le cose in Europa. Anche noi quando il Palermo è andato in C…», ha detto Picone in diretta.





Subito è arrivata la risposta di Ficarra che si è rivolto all’amico dicendo: «No!! Che cosa vuoi dire? È stata una nostra scelta andare in serie C. Ci siamo andati con serenità e ci stiamo bene, siamo sereni. Se un giorno avremo voglia di venire in A, vi veniamo a trovare».