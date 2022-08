L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e in particolar modo sul caso Segre.

Aereo che va, aereo che viene. Il Palermo vola verso Bari, mentre Palermo accoglie il ritorno a casa di Di Mariano. È atterrato in tarda serata l’attaccante palermitano giunto dal Lecce seguito a ruota da Bettella che invece i rosanero hanno prelevato in prestito con opzione di riscatto dal Monza. Ma l’orario non ferma il mercato in viale del Fante, pur con una squadra in trasferta e con due nuovi arrivati giunti in città.

Di Mariano ha svolto ieri pomeriggio le visite mediche a Bologna, proprio come fatto da Stulac in precedenza poi ha preso il primo volo disponibile per tornare nella sua città natale. Il nipote di Totò Schillaci si lega al club rosanero per i prossimi tre anni, accordo che verrà ufficializzato già in giornata. Con lui è arrivato a Punta Raisi anche il difensore Bettella, in prestito dal Monza.