L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e in particolar modo su Saric.

Il Palermo continua a far pressing per Saric, altro obiettivo in mediana, per il quale la dirigenza di viale del Fante ha messo sul tavolo circa 1,5 milioni di euro. Una cifra importante, ma i marchigiani non vorrebbero cedere il giocatore ad una diretta concorrente in serie B. Per questo si valuta Bisoli del Brescia come alternativa, sebbene il profilo tecnico sia diverso da quello dell’Italo-bosniaco.