L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e in particolar modo sul caso Segre.

Sembra essersi finalmente sbloccato l’affare Segre con un via libera atteso entro fine settimana. Ultime ore per una telenovela infinita per quello che sembrava essere il primo rinforzo a centrocampo e che invece è rimasto a Torino per far fronte al caso Lukic. Risolte le questioni tra i granata e i serbo si tratta di dover definire i dettagli per il passaggio del classe ’97 alla corte di Corini, che oltre a Segre ha già ufficializzato Stulac.

Per Segre tutto sembra volgere al lieto fine, dopo l’ultimo riavvicinamento di ieri sera. Tra le parti l’accordo c’è già da tempo e in granata si trasferirà il giovane Corona che ha già salutato i compagni. Segnali positivi che dovrebbero portare alla chiusura della trattative entro il weekend.