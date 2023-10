Intervenuto in mixed zone Fabio Lucioni ha commentato la sconfitta di oggi contro il Lecco.

Ecco le sue parole:

«Giocare in casa o fuori casa, quando una squadra parte con il pronostico di vincere il campionato, ti aspettano tutti. Sotanzialmente fuori casa c’è più attenzione e in casa pensiamo di stare già 3-0 per noi, sono pensieri che non possiamo avere, gli avversari contro di noi vendono cara la pelle. Dobbiamo cercare di avere ampiezza con gli esterni cercando di far gol come abbiamo sempre fatto. Il sostegno del nostro pubblico è stato di grandi aspettative e di grande aiuto. Ci dispiace non portare a casa neanche un pareggio. Corini ci dà delle i9ndicazioni a livello di equilibrio per cercare di recuperare quando siamo sotto. La mentalità è quella di cercare di vincerle tutte. Sicuramente bisogna imparare tanto dalle sconfitte, sicurament eè un gruppo che vuole imparare tanto e che va sostenuto. Vi garantisco che questo è un gruppo che lavora sodo, vi chiediamo di sostenerlo e di starci vicini, i risultati quelli belli arriveranno e gioiremo tutti insieme».