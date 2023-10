Intervenuto in mixed zone Fabio Lucioni ha commentato la sconfitta di oggi contro il Lecco.

Ecco le sue parole:

«Noi dobbiamo pensare al percorso che dobbiamo portare a termine da qua ad altri sette mesi, c’è tanto da lavorare, la serie B è queste. Se pensiamo che giocare contro l’ultima in classifica sia una passeggiata ci sbagliamo di grosso, aspettano tutti la partita contro il Palermo per fare bella figura e per mettersi in mostra. Ci serva da lezione, dobbiamo capire che gli avversari vengono al Barbera per giocarsi la vita, dobbiamo essere più cinici e avere più malizia. Abbiamo avuto diverse occasioni che non abbiamo sfruttato, in questo campionato alla minima sbavattura prendi gol, dobbiamo lavorare sulla tenuta mentale e fisica. Dobbiamo giocare da Palermo, mettendo in campo tutto quello che ci chiede Corini. Le partite fino ad oggi sono state preparate nel migliore dei modi. Oggi non siamo stati nè bravi nè fortunati».