Intervenuto in sala stampa al termine della gara persa contro il Lecco Fabio Lucioni ha rilasciato le seguenti parole:

«Credo non sia andato il risultato perche si tratta di una sconfitta per di piu in casa, per lunghi tratti abbiamo fatto anche una buona gara per quanto riguarda il possesso ma non siamo rusciti a concretizzare quello che abbiamo creato. Ci aspettano giorni difficili per preparare una gara contro una delle favorite come la Samp che sta avendo difficoltà oggettive e ci aspetterà col coltello tra i denti. Con un pizzico di scaltrezza in piu potevamo evitare dei gol che sono assolutamente evitabili».

«Vorrei rivedere i gol perche dal campo la percezione è diversa. Parlare a caldo sarebbe anche inopportuno e direi cose inesatte, esamineremo tutto col mister ma sicuramente quando giochiamo in casa siamo vogliosi di imporre il nostro gioco e questo ci porta a volte a sbilanciarci. Questo è un campionato in cui bisogna essere equilibrati, nelle ulime uscite lo siamo stati poco. Dobbbiamo migliorar nel compattarci e continuare a imporre la nostra supremazia. Anche la sfortuna e il portiere hanno fatto la loro parte, le occasioni ci sono state e la volontà questa squadra la mette sempre, tutti i giorni, lavorando al massimo. Questo è un campionato dove a volte non hai la meglio ma queste sconfitte ci devono servire da lezione per fare meglio. L’approccio è stato come al solito, la nostra squadra a livello di approccio ha sempre cercato di imporsi se giocassimo contro delle sagome tutte le partite sarebbero a nostro favore, il gioco prevede anche gli avversari e a volte c’è qualche sconfitta che può far riflettere e maturare e capire quanto possiamo migliorare e dove vogliamo arrivare».

«Questa squadra non si risparmia mai, segue in toto l’allenatore e credo di poter fare un elogio perche la forza di un gruppo si vede negli 8 che giocano meno perche alzano il livello degli allenamenti e tengono tutti focalizzati, questa è una squadra dove chinque gioca da il meglio di se. Gia da domani ci mettiamo al lavoro perche il percorso è lungo e con la voglia che anche oggi i nostri tifosi ci hanno dimostrato, possiamo toglierci grandi soddisfazioni»