Intervenuto in mixed-zone Eugenio Corini ha rilasciato le seguenti parole:

«Si sta male, con la morte nel cuore. Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, siamo stati un po’ sporchi, abbiamo avuto parecchie occasioni per accorciare, non siamo riusciti a farlo. C’è grandissimo rammarico. Oggi era una partita molto importante, un risultato positivo ci avrebbe permesso di andare in zona promozione. C’era tanta volontà di vincere. C’erano tante cose che potevamo mettere dentro, il risultato non ci ha premiato. La prestazione è stata generosa e con qualche errore di troppo. Dispiace non aver regalato una vittoria a questo pubblico, abbiamo preso un pugno allo stomaco molto forte. L’importante è sapere risalire, abbiamo una grande opporunità per riprenderci subito affrontando un club importante in uno stadio bellissimo come quello di Genova, abbiamo sei giorni per preparare la sfida, vogliamo fare una grande prestazione».