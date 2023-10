Intervenuto in sala stampa Eugenio Corini ha parlato così della sconfitta contro il Lecco:

«Sono ripartito dagli ultimi 30 minuti con lo Spezia dove la squadra aveva fatto molto bene, volevo una densità centrale diversa che ci aveva permesso di svilpppare una buona fase offnsiva con lo Spezia. C’è la morte nel cuore perche sembrava tutto scontato e invece era una gara difficile, piena consapevolezza che la vittoria ci avrebbe portato in zona promozione diretta. C’erano tutti gli ingredienti, le scelte a volte ci hanno penalizzato. Potevamo andare in vantaggio, potevamo accorciare nel primo tempo. Loro hanno preso coraggio e hanno difeso molto bassi ma abbiamo avuto situazioni importanti per accorciare. Oggi c’è grande rammarico per quella che era l’importanza della partita. Abbiamo grande dispiacere ed è quello che ho sentito di dire la squadra, a volte il calcio è crudele ma vogliamo adesso andare a Genova per fare un risultato importante».