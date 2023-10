Intervenuto in sala stampa Eugenio Corini ha parlato così della sconfitta contro il Lecco:

«Dal punto di vista dell’atteggiamento non posso dire nulla alla squadra. Oggi loro con le punte esterne avevano lo spazio, avevamo la consapevolezza che per attaccare una difesa bassa avremmo concesso qualche spazio dietro. Sapevamo che Novakovic ha grande struttura e poteva diventare una soluzione in uscita per creare un contrattacco rapido. Nel secondo tempo siamo stati in dominio sempre senza concedere. Oggi parlare di dati è stucchevole, perdere questa partita mi fa male. Dentro la partita ci sono sempre aspetti tattici da migliorare, alcune situazioni potevamo leggerle meglio ma oggi c’è grande dolore».