Intervenuto in sala stampa al termine della gara vinta contro il Palermo, il tecnico del Lecco Bonazzoli ha rilasciato le seguenti parole:

«Abbiamo preparato la partita cercando di chiudere le linee di passaggio, cercando di ripartire quando si poteva. Sapevamo del loro grande attacco e abbiamo cercato di difendere bene provando a ripartire perche abbiamo gente di gamba. In altri momenti abbiamo anche tenuto un fraseggio per rifiatare. Bravi a leggere la partita e ad essere lucidi nei momenti giusti. Il loro terzino spinge molto quindi ripartendo avevamo spazio sulla fascia, siamo stati bravi anche a seguire l’azione e arrivare in area con 3-4 giocatori, quindi dal recupero palla al voler crederci»