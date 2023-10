Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in sala stampa in vista del match contro il Lecco.

Ecco le sue parole:

«Matteo Brunori ha avuto il lutto grave. Oggi era in permesso per presenziare al funerale della nonna. Parlerlò con lui come ho già fatto e poi prenderò la decisione anche in base a come reagirà. Ha una tempra forte. «In casa contro il Sudtirol siamo partiti con Brunori e Mancuso titolari. Leo mi permette di avere più soluzioni, negli ultimi 20′ ha giocato Soleri con Mancuso. Lo spartito e l’idea sono chiare. Parlerò con Brunori e se non dovesse giocare lui partirà dall’inizio Soleri».