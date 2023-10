Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in sala stampa in vista del match contro il Lecco.

Ecco le sue parole:

«A volte contro lo Spezia siamo stati precipitosi in alcune occasioni, andando a rivedere i dati è stata una partita di livello dove abbiamo fatto anche meglio di loro. Alcune cose potevamo svilupparle meglio, ma sapevamo che loro pressano forte. La squdra l’ha interpretata come dove fare. Loro avevano diversi giocatori che lo scorso anno erano titolari in A. Se non hai carattere non riprendi certe partite, c’è una serie di cose che fa capire cosa vuole la squadra».