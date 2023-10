Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in sala stampa in vista del match contro il Lecco.

Ecco le sue parole:

«Come abbiamo lavorato per allargare le maglie della difesa avversaria? Le partite in casa sono chiare, con la Ferapli siamo andati in vantaggio, con il Cosenza abbiamo dominato e loro hanno trovato un gol spettacolare, con il Sudtriol siamo andati sotto e l’abbiamo vinta, con lo Spezia abbiamo recuperato. Il nostro rendimento esterno è incredibile, abbiamo lasciato qualcosa in casa e dobbiamo recueprare»