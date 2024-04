Palermo, lavori sul Ponte Corleone: nuove limitazioni al traffico

Con una ordinanza, l’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, ha disposto la chiusura al transito veicolare non contemporaneo della corsia o porzioni del Ponte Corleone, per consentire la posa in opera della barriera bordo laterale, dei tratti di transizione e dei tratti terminali di viale Regione Siciliana, direzione Catania.

Dal giorno 29 al giorno 30 aprile, nelle ore notturne (dalle 21:00 alle 6:00), in corrispondenza della corsia lato valle. Il traffico veicolare sarà regolato da apposita cartellonistica.

Dal giorno 2 al giorno 3 maggio, nelle ore notturne (dalle 21:00 alle 6:00), in corrispondenza della corsia lato monte. Il traffico veicolare sarà regolato da apposita cartellonistica. Restano confermate le limitazioni disposte dall’ordinanza del 20 dicembre 2023.