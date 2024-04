Palermo, incidente in corso Calatafimi: auto ribaltata e una donna ferita

Come riportato da Palermotoday.it, paura in Corso Calatafimi in seguito ad un incidente. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata. Al volante c’era una donna di 50 anni che ha perso il controllo terminando la sua corsa su una fiancata, al centro della carreggiata.

La donna è rimasta ferita ma non gravemente. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco. Il traffico in tutta la zona è andato subito in tilt.