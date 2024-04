Fuori dalla lista del torneo: brutte notizie per il tennista italiano | Il suo nome non risulta, cosa sta succedendo

Novità tristissime per il grande protagonista del nostro tennis, visto che non prenderà parte alla prossima competizione per un motivo piuttosto serio, che ha lasciato senza parole i suoi fan e tutto il mondo di questo sport.

E’ un gran bel periodo per il mondo del tennis italiano, che ultimamente sta riscuotendo importanti successi. L’ultimo in ordine temporale è stato quello di Matteo Berrettini nei 250 di Marrakech, che lo ha visto tornare a vincere un trofeo.

Leggermente meno recenti ma ancora più importanti invece i risultati di Jannik Sinner, ormai sulla cresta dell’onda e definitivamente in lotta per provare a raggiungere lo storico traguardo di diventare il numero uno al mondo della classifica ATP.

Ma nelle ultime ore una terribile notizia ha coinvolto proprio il tennista italiano. Il suo nome infatti non figura nella lista del torneo, sancendo così la sua mancata partecipazione allo stesso per un triste motivo.

Un’assenza pesantissima per lui

La competizione del Masters 1000 di Madrid, che ha aperto i battenti nei giorni scorsi, perde un protagonista assoluto. Matteo Berrettini infatti non prenderà parte al torneo a causa di problemi di tipo influenzale di cui è rimasto vittima ultimamente. Il 28enne viste le sue condizioni ha deciso già di cancellare la sua iscrizione al campionato in terra spagnola.

Un forfait dunque molto sofferto per il classe 1996, soprattutto visto quanto di buono stava facendo nell’ultimo periodo, e che il diretto interessato ha annunciato nelle sue storie di Instagram, scrivendo le recenti parole: ”Negli ultimi giorni ho affrontato uno stato influenzale che ora si è trasformato in tonsillite e febbre. Dopo un’altra valutazione oggi, il mio medico mi ha consigliato che sarebbe stato rischioso tentare di competere a Madrid. Ora il mio obiettivo si sposta sul recupero il più rapidamente possibile e sulla preparazione per Roma”.

Berrettini ce la farà per l’appuntamento di casa?

Come affermato dallo stesso tennista, adesso il suo obiettivo è di rientrare il prima possibile per partecipare ai prossimi Internazionali di Roma, a cui Berrettini non prende parte da ben due anni, sempre a causa di vari problemi fisici che lo hanno tenuto ai box.

Il torneo del Foro Italico è in programma tra il 6 e il 19 maggio prossimo, e il 28enne romano non dovrebbe avere problemi a smaltire il suo stato influenzale, anche se recuperare quanto prima può essere importante proprio per arrivare all’appuntamento casalingo nelle migliori condizioni possibili.