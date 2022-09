Il portale “NssMag.com” analizza quelle che sono le terze maglie più pazze in serie B.

Le terze casacche delle squadre sono da sempre un terreno fertile per sperimentare, proporre design, colori e pattern che spesso non hanno nulla a che vedere con la tradizione e la storia dei club. Una maglia su cui i designer possono scatenare la loro fantasia, non dovendo seguire nessuna rigida regola stilistica. Un esempio lampante è quello dell’Ajax, che ormai da diverse stagioni con il supporto di adidas realizza delle maglie stilisticamente perfette in grado di registrare numeri da record, come quello della passata stagione dedicata a Bob Marley o quella di quest’anno disegnata insieme a Daily Paper. Ma anche la Serie B italiana non è stata da meno per quella che sarà sicuramente una delle stagioni più combattute degli ultimi anni, anche dal punto di vista stilistico. E visto che solitamente la serie cadetta ci regala maglie davvero folli, abbiamo deciso di fare un piccolo riassunto alla ricerca del design, pattern e colorazione più improbabile vista sui campi della Serie B italiana.

Presente in questa analisi anche la terza maglia del Palermo. Il sito, infatti, scrive:

“Tra le maglie più pazze c’è assolutamente quella del Palermo, una novità assoluta, realizzata grazie al design creato ad hoc dall’artista italiano TvBoy e ispirato alla Patrona di Palermo, Santa Rosalia. Il teschio e le rose, emblemi della figura religiosa, inseriti in un contesto di motivi ornamentali in stile barocco, vero e proprio culto nel capoluogo siciliano ed elementi iconografici della figura della Santa. Una divisa ispirata pienamente all’anima di Palermo e dei palermitani, per aumentare ancora di più il già fortissimo legame della squadra con il territorio”.