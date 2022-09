L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” riporta un editoriale di Claudio Onofri dedicato al big match di questa sera al Barbera tra Palermo e Genoa.

“La vita può esser capita solo all’indietro, ma vissuta in avanti” (Soren Kierkegaard). La quinta di B apre oggi con Palermo-Genoa, società che hanno bel passato da rimembrare, con lo sguardo posto verso un futuro speranzoso. All’oggi più sereno per i rossoblù che devono però confrontarsi con la voglia di riscatto dell’undici di Corini dopo la sconfitta in casa con l’Ascoli e la debacle di Reggio Calabria. Leitmotiv per i Blessin-boys: pressing asfissiante come approccio alla gara costringendo i rosanero a continui e banali errori tant’è che i ventimila della Favorita o Renzo Barbera che dir si voglia, inizialmente predisposti a caricare i propri beniamini, nonché se le cose non vanno intimorirli e consegnarli alle braccia dell’avversario. Legge non scritta delle grandi piazze, per divenire protagonista devi saper giocare a pallone ma innanzitutto avere personalità”.