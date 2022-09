Arianna Rapaccioni Mihajlovic, moglie dell’ormai ex tecnico del Bologna, ha detto la sua sui social in modo elegante a proposito del recente esonero del marito dalla guida del club rossoblù ed in particolar modo sul gesto del collega Roberto De Zerbi che ha rifiutato di prendere il suo posto.

Un gesto che ha dimostrato grande rispetto da parte di De Zerbi per Mihajlovic e che in queste ore la signora Arianna ha voluto elogiare pubblicamente. Condividendo una foto dei due allenatori abbracciati, la donna ha scritto: “Due Grandi Uomini…. Spero che i giovani prendano esempio dagli insegnamenti di questi due Giganti”.