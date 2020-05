Il Palermo ha voluto pubblicare un messaggio di ringraziamento sulla propria pagina Facebook riferito a tutti i protagonisti della stagione della rinascita, che è terminata con la quasi certa promozione in Lega Pro. Di seguito il messaggio pubblicato sulla pagina del Palermo:

“A pochi giorni dallo stop agli allenamenti, e in attesa del pronunciamento del Consiglio Federale della FIGC in merito alla proposta da parte della Lega Nazionale Dilettanti di considerare promosse tutte le squadre attualmente prime in classifica nei relativi gironi, la società saluta e ringrazia tutti i protagonisti di questa stagione straordinaria, che sempre verrà ricordata nella storia sportiva (e non solo) della città.

Calciatori, allenatore e team tecnico, staff medico, dipendenti e collaboratori: ciascuno di loro è stato un tassello fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi stagionali e per la rinascita del Palermo. A tutti loro, chi continua il suo percorso in rosanero e chi seguirà altre strade, la Società e tutti i tifosi saranno per sempre grati”.

