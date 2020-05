Madj Yousif, Ceo dell’azienda Share’ ngo e imprenditore impegnato nelle trattative d’acquisizione del Livorno Calcio, oggi si è svegliato con una brutta notizia. Infatti secondo quanto riporta “Iltelegrafolivorno.it” stamattina c’è stato un blitz della polizia olandese ad Alblasserdam, il motivo della retata della Polizia un traffico di automobili di lusso insolito fuori dalla sede della Share’ngo. Alcune vetture sono state confiscate, chissà se questo blitz possa mettere in serio pericolo la trattativa tra Spinelli e Yousif per la cessione del Livorno. L’imprenditore era atteso il 3 giugno per mettere la firma sul contratto d’acquisto della società toscana.