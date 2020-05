“Secondo picco immediato se allentano troppo velocemente le misure restrittive decise per arginarne la diffusione. Quando parliamo di una seconda ondata, intendiamo quella che classicamente arriva mesi dopo la prima. Ma dobbiamo anche essere consapevoli che la malattia può risalire in qualsiasi momento: possiamo avere un secondo picco di questa stessa ondata. I paesi europei e del Nord America devono continuare a mantenere misure di sorveglianza, politiche di test e «una strategia complessiva per continuare a contenere la diffusione del virus per evitare un secondo picco immediato”. Queste le parole di Mike Ryan, capo delle emergenze dell’Oms, rilasciate in videoconferenza in merito a una possibile seconda ondata di Coronavirus.