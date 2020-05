Attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook “Palermo Casual”, la Curva Nord Inferiore ha pubblicato la foto di uno striscione esposto come segno di protesta in merito alla possibile ripresa del campionato. Ecco il contenuto dello striscione: “Il vostro interesse economico è la vergogna del calcio. No alla ripresa del campionato. La gente continua a morire e voi pensate a ripartire”. In basso il post in questione: