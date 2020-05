«Non so cosa succederà a livello economico, quindi non sono in grado di sapere quale forza abbiamo per poter partecipare alla prossima stagione, probabilmente non potremo affrontare il campionato come fatto finora. Per quanto riguarda l’iscrizione alla Serie C, dico che con le condizioni passate vedo tutto molto difficile. Le richieste della Federazione sono troppo alte, tra fideiussioni, stipendi e altri criteri per partecipare al campionato professionistico. L’ipotesi, invece, di creare un’ulteriore categoria in modo da gestire promozioni e retrocessioni è assurda, un errore da non commettere viste le difficoltà che già ci sono». Queste le parole di Mauro Canil, presidente del Matelica,rilasciate ai microfoni “Tuttoc.com” in merito all’iscrizione al campionato di Serie C