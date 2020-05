Intervenuto ai microfoni di “RadioUno”, il governatore della Sicilia Musumeci si è espresso così: «Vogliamo sperare che a giungo, se si apre il passaggio da una Regione all’altra, si possa attivare un minimo di turismo. Se supereremo questo limite di blocco, in Sicilia saremo felici di ricevere chi proviene dalle altre regioni d’Italia. Certo non possiamo pensare a un turismo straniero. Ovviamente chi arriverà si dovrà sottoporre alla misurazione della temperatura, dovrà mostrare l’autocertificazione e dovrà rispettare tutte le misure di sicurezza. Rispetto a eventuali nuove ordinanze la Sicilia vuole attenersi alle linee generali del governo, anche perché il controllo sanitario sta in capo allo Stato. Alcune attività però potevano essere aperte il 4 maggio. Per noi, per esempio, possono aprire saloni di parrucchiere e barbiere e anche i piccoli negozi al dettaglio. Io non ho mai fatto una ordinanza non compatibile, a parte qualche piccola forzatura, con le disposizioni dell’unità di crisi nazionale».