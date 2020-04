Secondo quanto riporta “Repubblica”, una corsa clandestina, l’ennesima in via Ernesto Basile. Nemmeno il lockdown per il Coronavirus ha fatto desistere organizzatori e partecipanti alle corse con calesse in città. Una “tradizione” illegale ripresa dal cellulare di uno degli scommettitori che ha diffuso poi il video sul web. Le immagini, dove si vedono i due cavalli che corrono stremati e gli scommettitori sugli scooter che suonano i clacson all’impazzata, sono oggetto di indagine per i carabinieri. Proprio due auto dei carabinieri sono riprese nel video: sono ferme dentro la.stazione di servizio vicina alla cittadella dell’università. Mentre una trentina di scooter sfrecciano in una strada vuota: molti degli uomini a bordo non indossano il casco ma hanno sul viso la mascherina. «Stiamo indagando per rintracciare autori delle riprese, organizzatori e scommetitori delle corse», dicono dal comando provinciale dei carabinieri.