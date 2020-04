L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia un andamento stabile nel numero dei contagiati da Coronavirus mentre diminuisce rispetto a ieri il dato relativo alle vittime, pur rimanendo drammaticamente alto. Nelle ultime 24 ore si registrano 323 nuovi morti (ieri erano 382). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 27.682.

Quanto agli “attualmente positivi”, se ieri si contavano -608 casi, oggi il dato relativo agli attuali malati di Covid-19 è di -548. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 104.657 (ieri erano in totale 105.205). Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 203.591, con un incremento di +2.086 in un giorno (ieri l’incremento era di + 2.091). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 63.827 in 24 ore (ieri il dato era di 57.272 tamponi effettuati), il totale dei test è dunque arrivato a quota 1.910.761.

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

36.122 in Lombardia

15.521 in Piemonte

11.862 in Emilia Romagna

8.369 in Veneto

5.663 in Toscana

4.535 nel Lazio

3.576 in Liguria

3.347 nelle Marche

2.782 in Campania

2.927 in Puglia

2.145 in Sicilia

1.976 in Abruzzo

1.463 a Trento

1.227 in Friuli Venezia Giulia

845 a Bolzano

753 in Calabria

761 in Sardegna

135 in Valle d’Aosta

261 in Umbria

194 in Basilicata

193 in Molise