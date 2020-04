Come di consueto, anche nella giornata dl 29 aprile gli amministratori locali della Lombardia hanno divulgato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato alle ultime 24 ore, dopo che nella giornata di ieri sono stati registrati 74.348 contagi totali e 126 vittime in più. Ad aver comunicato i dati in conferenza stampa è stata l’assessora regionale all’Istruzione Melania Rizzoli. che ha illustrato un’ulteriore crescita dei contagi in Lombardia ora arrivati a 75.134, con 104 decessi in più rispetto a ieri.