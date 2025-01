Palermo-Juve Stabia 1-0. I “Top e flop” del match

Il Palermo mette finalmente la seconda. Grazie al tap-in di Le Douaron sul tiro di Vasic, respinto da Thiam, i rosanero vincono 1 a 0 contro la Juve Stabia e ottengono per la prima volta in stagione il secondo successo consecutivo (e il terzo in casa). Gli uomini di Dionisi portano a casa tre punti pesanti nonostante una partita molto sofferta, contro un avversario che dimostrato le motivazioni per le quali vengono definiti come la sorpresa del campionato. Il Palermo supera un test tutt’altro che semplice e prova a costruirsi quella continuità mai avuta nel girone di andata, volando al quinto posto a 30 punti, agganciano proprio le “Vespe”. Tuttavia, nonostante l’importanza di questa vittoria, ai rosanero servirà di più, a livello di prestazione, per continuare su questa scia, ma il secondo successo di fila può sicuramente essere una notevole iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni, con l’obiettivo di recuperare il terreno perso nei mesi precedenti.

Di seguito “I Top e flop del match” targati Ilovepalermocalcio.com:

I TOP

SIRIGU – In questi tre punti c’è sicuramente la sua firma. Attento su Candellone nel primo tempo, provvidenziale su Adorante e protagonista di altri interventi nella ripresa, che trasmettono sicurezza al reparto e contribuiscono al secondo clean sheet consecutivo.

LE DOUARON – Prima frazione di gioco poco brillante in cui non sfrutta un’occasione importante a pochi metri da Thiam, servito da Ceccaroni dopo un’ottima iniziativa sulla sinistra. Nel secondo tempo, però, è puntuale e rapido a insaccare la respinta del portiere avversario sulla conclusione di Vasic.

BANIYA – Una partita da vero e proprio muro difensivo. Dal suo lato, soprattutto nella ripresa, i campani provano a rendersi pericolosi ma lui risponde sempre presente e garantisce solidità alla squadra.

I FLOP

RANOCCHIA – Il 3-5-2 gli permette di sganciarsi ed essere più vicino alla porta avversaria, ma non è quasi mai pericoloso. Impreciso sui calci piazzati che la squadra potrebbe sfruttare decisamente meglio.

